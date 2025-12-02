به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خوش خبر، مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان گفت: این درمانگاه در ۲ طبقه و شامل: بخش‌های پزشک عمومی، دندان‌پزشکی، مامایی، داروخانه و تزریقات است.

غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی کشور در خصوص زمان فعالیت این درمانگاه گفت: در حال حاضر درمانگاه به صورت تک شیفت فعالیت می‌کند؛ اما با توجه به حجم مراجعه مردم، می‌تواند عصر‌ها و حتی شب‌ها نیز فعال باشد. چراغی، رییس مجمع نمایندگان استان نیز از پیگیری‌ها برای ارتفای زیرساخت‌های درمان در شهرستان آبدانان خبر داد.

از امروز، ۱۵ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی شهرستان آبدانان؛ از خدمات این درمانگاه بهره‌مند شدند.