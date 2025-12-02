شکستگی و فرسودگی مخزن ذخیره آب روستای گیلی اراک و خشک شدن فضای سبز شهرک صنعتی ایبک آباد جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:

شکستگی و فرسودگی مخزن ذخیره آب روستای گیلی؛

خشک شدن فضای سبز شهرک صنعتی ایبک آباد به علت آبیاری نشدن؛

نیمه تمام ماندن جوی آب در یکی از معابر منطقه کرهرود؛

و ایجاد مشکل نصب پل کوتاه در بازارچه سهام سلطان اراک برای عابران پیاده؛

