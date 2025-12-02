پخش زنده
شکستگی و فرسودگی مخزن ذخیره آب روستای گیلی اراک و خشک شدن فضای سبز شهرک صنعتی ایبک آباد جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:
شکستگی و فرسودگی مخزن ذخیره آب روستای گیلی؛
خشک شدن فضای سبز شهرک صنعتی ایبک آباد به علت آبیاری نشدن؛
نیمه تمام ماندن جوی آب در یکی از معابر منطقه کرهرود؛
و ایجاد مشکل نصب پل کوتاه در بازارچه سهام سلطان اراک برای عابران پیاده؛
