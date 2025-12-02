نخستین رویداد پیش‌تولید انیمیشن با محوریت آموزش و خلق آثار کوتاه با موضوعات اجتماعی از جمله تفکیک زباله از مبدا، پس از سه روز فعالیت در هنرستان هنرهای زیبای قزوین به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این رویداد، ۶۰ هنرجوی رشته پویانمایی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی وارد مرحله پیش‌تولید شدند. یکی از فیلم‌نامه‌های شاخص این دوره به داستان یک قوطی نوشابه می‌پردازد که به جای قرار گرفتن در مخزن تفکیک زباله، روی زمین رها می‌شود و از این رهگذر پیام آموزشی در زمینه مدیریت پسماند به مخاطب منتقل می‌کند.

هنرجویان با تمرکز بر خلق شخصیت و طراحی فضا، تلاش کردند تا توجه مخاطب به ویژه کودکان را به اهمیت موضوع جلب کنند. این رویداد سه روزه با ارائه توضیحات و طراحی‌های اولیه به پایان رسید و مقرر شد هفته آینده، چهارشنبه، پیش‌تولیدات آماده در حضور سازمان‌ها و نهادهای مرتبط ارائه شود.

هنرستان هنرهای زیبای قزوین با ۴۰۰ دانش‌آموز دختر در هشت رشته هنری فعالیت می‌کند و این رویداد فرصتی برای نمایش توانمندی‌های هنرجویان در عرصه پویانمایی بود.