رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ضرورت کنترل هدررفت آب در آذربایجان شرقی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بر ضرورت کنترل هدررفت آب و بهرهگیری از روشهای آبیاری هوشمند در استان تاکید کرد.
،احمد بایبوردی در نشست مشترک با مسئولان اداره آب و فاضلاب، شهرداری و شورای شهر خسروشهر با هدف بررسی روشهای کاهش نیاز آبی در خسروشهر بر ضرورت برنامهریزی علمی و اجرای اقدامات مشترک برای مدیریت پایدار منابع آب در این منطقه تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه خسروشهر از مناطق حاشیهای دریاچه ارومیه و از نقاط دارای تنش شدید آبی محسوب میشود گفت: این شرایط اقتضا میکند که دستگاههای اجرایی، پژوهشی و مدیریتی با نگاه جامع و هماهنگ، راهکارهای کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و مدیریت علمی منابع آب را عملیاتی کنند.
بایبوردی افزود: بررسی روشهای مصرف بهینه آب، استفاده از فناوریهای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و شناسایی راههایی برای کاهش نیاز آبی بخش کشاورزی از محورهای اصلی مورد بحث در این نشست است.
بایبوردی گفت:با توجه به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی و اهمیت احیای زیستبوم حاشیه دریاچه ارومیه ارائه راهکارهای علمی برای کاهش برداشت، کنترل هدررفت و بهرهگیری از روشهای نوین مانند آبیاری هوشمند و استفاده از ارقام کممصرف ضرورتی انکارناپذیر است.
وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آمادگی دارد طرحهای مشترک آموزشی و پژوهشی را با هدف افزایش بهرهوری آب و کاهش مخاطرات ناشی از کمآبی در منطقه اجرا کند.
وی ادامه داد:تداوم اینگونه نشستها میتواند بستر همکاریهای گستردهتر، تصمیمسازی دقیقتر و اجرای طرحهای موثر در مدیریت تنش آبی را فراهم کند و در نهایت هم به شهروندان و هم به بهرهبرداران کشاورزی کمک خواهد کرد.