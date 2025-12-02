

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌گردد.

بر اساس اعلام کمیته ساحلی هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک به میزبانی باشگاه استقلال مشهد پیگیری خواهد شد که ورود تیم‌ها روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه است و مسابقات روز‌های ۱۹ تا ۲۱ آذر پیگیری می‌شود.

همچنین رازین پلیمر میزبان هفته دوم این رقابت‌ها در گروه دوم است و تیم‌ها روز جمعه ۲۱ آذر وارد تهران خواهند شد و مسابقات در روز‌های ۲۲ تا ۲۴ آذرماه پیگیری می‌شود.

کمیته ساحلی فدراسیون والیبال فهرست بازیکنان تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر ساحلی سال جاری را اعلام کرد که به قرار زیر است:

پیکان بندر دیر (علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری) مربی: رحمان رئوفی

پارس جنوبی (مهیار غیاثی و بهمن سالمی) مربی: رضا نائینی

همای کیش (جواد فیروزپور و حبیب اکبرزاده)

رازین پلیمر تهران (مجتبی آرو و ضرغام منصوری)

شهرداری مراغه (امین پرّه و مهدی صالحی)

نماینده سمنان (محمدرضا ملک شاهی، مجید صفایی و علیرضا انصاری راد)

فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) مربی: عبدالرئوف بستگانی

پاس بندر ترکمن (سینا شوکتی، حبیب ناصری و رسول خواجه) مربی: محمد خلیلی

پاس آق قلا (یاسین فرخی و اشکان خندان) مربی: عبدالحامد میرزاعلی

استقلال مشهد (مهدی فرهادی، پویا قصابیان و محمدمهدی رضایی) مربی: حمید علیشاهی

شهداب بافق (حسین نظری، مهدی محفوظی، مهدی پورمقدم، حسین پورمقدم و جواد برزگری) مربی: محمد جواد نظری

شهداب جوان بافق (محمد پورامینی، مرتضی کردیان، طا‌ها مهری، وحید مرشدزاده و واحد مرشدزاده) مربی: محمدجواد نظری

هفته نخست لیگ برتر ساحلی در شهر‌های آق قلا و مراغه پیگیری شد و تیم‌های فولاد هرمزگان و بندر پیکان دیر به مقام قهرمانی دست یافتند.