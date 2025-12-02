پخش زنده
امروز: -
فرمانده رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» با تأکید بر آمادگی کشور برای مقابله با هرگونه تهدید، گفت: ایران همواره آماده رویارویی و مقابله با تهدیدات در سطوح بالاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «ولیالله معدنی» در گفتوگویی در خصوص پیام این رزمایش برای رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: ما بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه این رزمایش را طراحی کردیم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره در مواجهه با رژیم صهیونیستی، چه در حوزه اقدامات تروریستی این رژیم و چه تهدیدات نظامی آن، مقتدرانه برخورد کردهاند.
سردار معدنی با تأکید بر آمادگی کشور برای مقابله با هرگونه تهدید، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره آماده مقابله در برابر تهدیدات در سطوح بالاست.
مرحله مقدماتی رزمایش مشترک ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» کشورهای عضو پیمان شانگهای به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از روز گذشته در شبستر آغاز شده است؛ در این رزمایش که تا سیزدهم آذر ادامه خواهد داشت، کشورهای عضو، آخرین توانمندیهای نظامی خود را در قالب تمرینهای نظامی به نمایش میگذارند.