پنجمین جشنواره زیتون طارم ؛

پاییز پربار طارم در انتظار رویدادی بزرگ

شهرستان طارم، قلب تپنده تولید زیتون ایران، در آستانه برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی زیتون قرار دارد.