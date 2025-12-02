پخش زنده
امروز: -
شهرستان طارم، قلب تپنده تولید زیتون ایران، در آستانه برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی زیتون قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پنجمین جشنواره زیتون طارم از چهارشنبه ۱۲ آذرماه تا جمعه ۱۴ آذرماه در شهر آببر برگزار خواهد شد.
مراسم افتتاحیه جشنواره روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود.
این رویداد مهم پاییزی، فرصتی برای نمایش مرغوبیت محصول استراتژیک منطقه و حضور فعالان این حوزه در یکی از مهمترین کانونهای کشاورزی کشور است.
همچنین برنامههای جانبی شامل نمایش دستاوردهای پژوهشی و فناوریهای نوین در حوزه زیتون در این رویداد پیشبینی شده است.
در این جشنواره، کشاورزان و باغداران برتر منطقه نیز تجلیل میشوند.