به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: سعید ترکمن از روستای اسفندان، با استفاده از رقم پربازده «سوانی»، نسبت به کشت ۱۱ هکتار چغندرقند اقدام کرده است.

وی افزود: این محصول با انعقاد قرارداد با شرکت قند شیروان، به صورت تضمینی خریداری خواهد شد که این امر موجب ایجاد اطمینان خاطر و تأمین بازار فروش برای کشاورز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: کشت چغندرقند به دلیل نقش مؤثری که در تأمین خوراک دام و صنایع قند و شکر دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علوی افزود: انتظار می‌رود این حرکت الگویی برای دیگر کشاورزان منطقه در جهت توسعه کشت این محصول اقتصادی و استراتژیک باشد.