به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به ورود موج بارشی به آسمان استان گفت: این موج بارشی برای فردا چهارشنبه ۱۲ آذر در مناطق شرقی و مرکزی نیز فعال است و موجب بارش‌های پراکنده و رگباری خواهد شد.



راضیه پیله وران افزود: این بارش‌ها موجب لغزندگی جاده ها، اختلال در تردد و کاهش دید میدان افقی به دلیل مه صبحگاهی خواهد شد.



به گفته کارشناس هواشناسی لرستان چهارشنبه شب این موج بارشی از آسمان لرستان خارج خواهد شد.



پیله وران برای پنج شنبه نیز افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرد.



به گفته وی در این مدت دمای هوا نیز کاهش خواهد یافت.