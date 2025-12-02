پخش زنده
چهاردهمین دوره طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان با محوریت آموزش مسائل عمومی حقوقی و قضایی در مسجد سنجیده قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روحالله درزی رامندی، رئیس بسیج حقوقدانان، با اشاره به اهمیت پاسخگویی به پرسشهای حقوقی و قضایی مردم، تأکید کرد : این طرح با هدف احیای حقوق عامه و رفع مشکلات محلات با هدف ارتقای سواد حقوقی مردم و کاهش مراجعات به دادگستریها اجرا میشود.
به دلیل آسیبهای موجود در محله راهری، دستگاههای اجرایی مختلف از جمله بهزیستی، انجمن حمایت از زندانیان، اداره تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، اداره ورزش و جوانان و اداره برق در کنار نمایندگان دادگستری و پلیس در جلسه حاضر شدند تا به مشکلات مردم پاسخ دهند.
طرح هر مسجد یک حقوقدان طی سه سال گذشته در شهرستان قزوین به صورت مستمر برگزار شده و امسال وارد چهاردهمین دوره خود شده است.