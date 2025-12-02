پخش زنده
با شروع فصل سرما و افزایش تعداد مشترکان جدید، میزان مصرف گاز در آذربایجان غربی نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است؛ رشدی که اهمیت مدیریت و بهینهسازی مصرف را بیش از پیش یادآور میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، براساس گزارش شرکت گاز استان، امسال ۲۸ هزار مشترک جدید به شبکه گازرسانی اضافه شدهاند و همچنین ۱۳۰ واحد صنعتی و مصرفکننده عمده به جمع مصرفکنندگان گاز پیوستهاند. این عوامل موجب افزایش چشمگیر مصرف گاز در استان شده است.
مسئولان شرکت گاز با اشاره به نظام جدید پلهبندی مصرف اعلام کردند: اگر مشترکان تنها ۷۵ درصد میانگین مصرف منطقه خود را استفاده کنند، در پله نخست قرار میگیرند.
بنا بر این اعلام مصرف برابر با میانگین در پله دوم، مصرف ۷۵ درصد بالاتر از میانگین در پله سوم و مصرف بیش از ۱۰۰ درصد بالاتر از میانگین، در پله چهارم مصرف محاسبه میشود.
به گفته کارشناسان، برای تعیین الگوی مصرف، میانگین مصرف پنج سال گذشته هر شهر استخراج شده و مبنای محاسبات قرار گرفته است.
همچنین امسال برای نخستینبار، بهجای تقسیم کشور به اقلیمهای سرد و گرم، برای هر شهرستان الگوی اقلیمی مجزا بر اساس شرایط جوی همان منطقه تعریف شده تا الگوی مصرف دقیقتر و عادلانهتری اعمال شود.
مسئولان تأکید کردند: با توجه به رشد مصرف و محدودیتهای تأمین در فصل سرد، همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف، شرط اصلی پایداری شبکه گازرسانی در زمستان است.