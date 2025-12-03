گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان در بررسی بازار و خرید های شبانه یلدا بازرسی از صنوف مرتبط به ویژه میوه فروشی ها را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: حجم تخلفات صنفی میوه فروشی ها، ایجاد نارضایتی متعدد شهروندان را ایجاد کرده که یکی از صنوف پر تخلف در مبحث گرانفروشی، تقلب در اختلاط کردن میوه های کم کیفیت و به تازگی نیز تداخل صنفی و فروش کالاهای غیر مرتبط که نیاز به رعایت دستور العمل های بهداشتی و ضوابط خاص دارد را در سطح شهر شاهد هستیم.

علی اکبر مختاری افزود: متولیان بازرسی و کنترل بازار مکلفند به سهم خود در ایجاد رضایت مردم و حمایت قاطع از مصرف کنندگان و قانونمند شدن صنوف را بیشتر توجه کنند که متصدیان صنوف قانونمند نیز بر اجرای قانون امیدوار باشند.

علی مختاری گفت: طرح ویژه گشت های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان در ایام پیش رو اعیاد و مناسبت یلدا در سراسر استان شروع شده است.

وی افزود: فعالیت صنوف مرتبط با مراجعه مردم در دستور کار نظارت های روزانه قرار گرفته و ضابطان تعزیرات از دستگاهی نظارتی صمت و جهاد کشاورزی، بازرسی اتاق اصناف، شبکه بهداشت و دامپزشکی با توجه به نیاز همشهریان بیشتر فعالیت قانونی خود را بر بازرسی مداوم بازار عرضه متمرکز کنند.