به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از جاده ناایمن میبد ـ ندوشن، ترافیک در میدان عالم یزد، وضعیت نابسامان یک کوچه در محدوده باغ پهلوانپور مهریز گلایه داشته و شهروندان روستای خلیل آباد هم از انصاف نانوایی این روستا ابراز رضایت کردند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان: مسائل مربوط به ایمن سازی جاده میبد ـ ندوشن انجام شده و موارد دیگر هم با نظر پلیس راه در حال انجام است.

مدیر ترافیک شهری شهرداری یزد: در صورت انجام عقب نشینی مجتمع سما می‌توانیم راست‌گردی را در میدان دانش آموز طراحی کنیم و از مشکلات ترافیکی میدان بکاهیم.

شهردار مهریز: جداره سازی کوچه در صورت تامین اعتبار در برنامه قرار دارد و مقداری که خاکی است ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده آسفالت خواهد شد.