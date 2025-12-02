به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: در ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، حادثه تصادف بین یک دستگاه تریلر، یک خودروی سمند و یک دستگاه پراید در محور شوش به اهواز، روبه‌روی روستای حمزه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این سانحه یک خانم حدوداً ۵۰ ساله در محل حادثه جان خود را از دست داد و چهار نفر شامل یک خانم ۴۰ ساله و سه آقا در سنین ۱۸، ۲۵ و ۴۷ سال نیز مصدوم شدند. مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیرو‌های اورژانس، جهت درمان بیشتر به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از شهروندان خواست در هنگام رانندگی توجه ویژه‌ای به سرعت مجاز و فاصله ایمن بین خودرو‌ها داشته باشند.