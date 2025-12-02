دبیر اجرایی چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف در آذربایجان غربی گفت:۴۱۲ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال و مرحله داوری آن نیز به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ «زهرا کریم زادگان» دبیر اجرایی چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف در آذربایجان غربی با بیان اینکه فرایند داوری آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره به اتمام رسیده، اظهارداشت: داوری‌ها در سه مرحله و با حضور داوران «ضیائی»، «رزم آرا» و «کریم زادگان» انجام شد.



وی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی استعداد‌های ادبی تقویت و ترغیب نویسندگان و شاعران و خلاقیت‌های هنری هرساله برگزار می‌شود.

کریم زادگان افزود: در بخش استانی چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف ۴۱۲ اثر با ۲۳۷ شرکت کننده به دبیرخانه استانی این جشنواره ارسال شد.

دبیر اجرایی چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف در آذربایجان غربی تصریح کرد: در نهایت در سه بخش «داستان کوتاه»، «داستانک»، «بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه» به جشنواره کشوری این جشنواره راه یافت.

وی اظهار داشت: مراسم اختتامیه بخش استانی چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی یوسف دهه سوم آذرماه در استان آذربایجان غربی برگزار و از برگزیدگان و داوران این جشنواره تقدیر بعمل خواهد آمد.