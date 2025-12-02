

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان در امارات اظهار داشت: شما ورزشکاران قرار است اتفاقات خوبی را رقم بزنید. کار خوب فقط انجام یک حرکت در میدان ورزشی نیست، بلکه این است که دل ۸۰ میلیون جمعیت شاد شود. شما فرزندان ایران هستید و قرار است برای ایران کاری انجام بدهید کارستان. شما باید در ذهنتان قهرمان شوید و شخصیت قهرمان بودن را در خودتان تقویت کنید. ما برای تکرار رتبه قهرمانی دوره قبل به امارات می‌رویم.

وی با بیان اینکه غرور یک آفت بزرگ است و باید ورزشکاران پس از برد مراقب آن باشند، ادامه داد: قدرت فنی و ورزشی و ویژگی‌های خوب معنوی باید تقویت شوند. برای اینکه این وضعیت خوب شود، باید برخی نکات دقت شوند. ما یک خانواده ۳۵۰ نفری هستیم که همه به هم احترام می‌گذاریم. خط قرمز ما رعایت ادب است و ورزشکاران باید مراقبت کنند.

کارگری عنوان کرد: ما باید کاروان نمونه باشیم و باید جلوه‌هایی ظهور پیدا کند که رضایت خدا را ایجاد کنید و تحسین برانگیز باشد. همچنین احترام به پرچم و سرود جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه قرار بگیرد.