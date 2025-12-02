بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور قم به جعفریه، یک نوجوان ۱۵ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی این حادثه عصر امروز به مرکز پیام اورژانس قم اعلام شد و بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

تیم‌های عملیاتی پس از رسیدن به صحنه، متأسفانه فوت یک نوجوان حدود ۱۵ ساله را تأیید کردند که در دم جان خود را از دست داد بود.

همچنین یک مصدوم بدحال، که آقای حدوداً ۲۰ ساله بود، پس از انجام عملیات احیای قلبی–ریوی در محل حادثه، به بیمارستان شهدا منتقل شد.