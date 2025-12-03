پخش زنده
۹۷ طرح ورزشی در مدارس استان از ابتدای سال به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزازی صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹۶ تا ۹۷ طرح ورزشی در مدارس استان اجرایی شده و چند طرح باقیمانده نیز در مراحل پایانی است.
علیرضا عابدی، افزود: برنامهریزیهای این معاونت در سه بخش «فضا و تجهیزات»، «برنامههای مکمل» و «مسابقات ورزشی» در سطح نواحی و مناطق استان آغاز شده و اجرای این برنامهها از ابتدای مهرماه وارد مرحله عملیاتی شده است.
وی گفت: طرحهایی همچون المپیاد ورزشی، طرح پهلوان سعید، میدان همدلی، انتخابات انجمنهای ورزشی، طرح شهید خرازی، کانون تندرستی، طرح نشاط و طرح نشان در مدارس اجرا میشود و هدف اصلی، افزایش مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی و ایجاد شور و نشاط در محیط مدرسه است.
عابدی تاکید کرد: این طرح هاباید تا پایان مهرماه افتتاح میشد اما به دلیل مشکلات مالی و اجرایی با تأخیر مواجه شدهاند که با پیگیری رؤسای مناطق، بهرهبرداری آنها انجام خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در اجرای طرح شهید سلیمانی که محور آن ایجاد زمین چمن مصنوعی است، جانمایی صحیح اهمیت زیادی دارد و مدارس باید بر اساس تعداد دانشآموز و مساحت حیاط اقدام کنند تا فضای تفریح دانشآموزان محدود نشود.
عابدی ادامه داد: تجهیزات ورزشی در دو مرحله به مدارس استان ارسال شده و اطلاعات آن نیز در سامانه ثبت شده است.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: اعتبارات مربوط به میدان پویا، المپیاد ورزشی و مسابقات دانشآموزی در سه مرحله تخصیص یافته و مدارس موظفند مستندات اجرای برنامه را به اداره ارسال کنند.
عابدی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۵۰ درصد دانشآموزان استان باید در المپیاد ورزشی شرکت کنند و برای هر دانشآموز ۳۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ ااعتبار ویژه مسابقات استانی نیز تأمین شده و ظرف یکیدو هفته آینده به مناطق پرداخت میشود تا هزینه اعزام تیمهای ورزشی دانشآموزی تأمین شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: طرح «حیات» با هدف آموزش و توانمندسازی آموزگاران پایه که معلم تربیتبدنی تخصصی ندارند در حال اجراست و طی آن، سرگروههای تربیتبدنی در مدارس حضور یافته و در کلاسها راهبری آموزشی خواهند داشت.