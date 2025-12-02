پخش زنده
امروز: -
منابع امنیتی آگاه اعلام کردند مذاکرات امنیتی محرمانهای میان پاکستان و افغانستان با میزبانی عربستان سعودی در ریاض برگزار شد تا تنشهای ناشی از نفوذ گروههای تروریستی کاهش یابد، اما این نشست بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ منابع امنیتی در پاکستان اعلام کردند: این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد و دو طرف در تمامی مدت بر مواضع قبلی خود تأکید کردند و هیچ نشانهای از آمادگی برای مصالحه یا ارائه راهحل مشترک ارائه ندادند.
به گفته منابع خبری با وجود این بنبست منابع امنیتی میگویند احتمال دارد در آینده نزدیک دور جدیدی از مذاکرات با میزبانی عربستان برگزار شود.
این نشست در شرایطی انجام شد که تلاشهای ترکیه و قطر برای میانجیگری در حل اختلافات امنیتی دو کشور نیز طی هفتههای اخیر متوقف شده است. ترکیه و قطر در اوایل اکتبر و پس از درگیریهای مرزی، یک آتشبس شکننده میان دو طرف برقرار کرده بودند، اما این توافق به دلیل ادامه فعالیت گروههای مسلح در داخل افغانستان فرو پاشید؛ موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در نشست هفتگی خود بر آن تاکید کرده بود.
منابع امنیتی افزودند: ترکیب هیئتهای حاضر در مذاکرات ریاض مشابه نشستهای گذشته در استانبول بود و یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه پاکستان نیز در این جلسه حضور داشت.
به گفته این منابع، عربستان سعودی در روند گفتوگوها پیشنهاد داد که پاکستان همزمان با بحث درباره موضوع نفوذ گروههای مسلح از خاک افغانستان، امکان احیای تجارت دوجانبه را نیز بررسی کند، اما اسلامآباد این پیشنهاد را نپذیرفت.
دو طرف همچنین مطابق درخواست عربستان توافق کردند که جزئیات نشست علنی نشود و این دور گفتوگو محرمانه باقی بماند.
گفتنی است پیشتر نیز سه دور گفتوگو با میانجیگری مشترک ترکیه و قطر میان اسلام آباد - کابل برگزار شده بود، اما هر سه مرحله به دلیل عدم همکاری کابل در مهار گروههای تروریستی و ادامه ناامنیها بدون هیچ دستاوردی پایان یافت.
اسحاق دار: پاکستان تا مرز اقدام نظامی در خاک افغانستان پیش رفت
اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در مصاحبهای اعلام کرد: به دلیل افزایش حملات گروههای تروریستی مستقر در افغانستان، پاکستان تا آستانه اجرای یک عملیات نظامی محدود در خاک افغانستان پیش رفته بود، اما با مداخله و میانجیگری کشورهای منطقه از جمله عربستان، قطر و ترکیه تصمیم گرفت فرصت جدیدی برای مسیر دیپلماتیک قائل شود.
اسحاق دار تأکید کرده بود که اسلامآباد همچنان انتظار دارد کابل تعهدات خود در جلوگیری از فعالیتهای تروریستی علیه پاکستان را عملی کند و هشدار داد که پاکستان در صورت استمرار تهدیدها، «حق اتخاذ اقدامات ضروری برای دفاع از امنیت ملی خود» را محفوظ میدارد.