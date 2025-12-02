پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی زنجان با برپایی غرفهای فعال در نمایشگاه “عزت و پیشرفت” خدمات مشاورهای تخصصی در زمینه ناباروری و فرزندآوری ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ۳۰ اثر هنری با موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت در این غرفه به نمایش گذاشته شده است.
محورهای این نمایشگاه ازدواج، خانواده،جوانی جمعیت و عرضه تولیدات ورزشی استان است.
نمایشگاه "عزت و پیشرفت"از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه در محل نمایشگاههای بینالمللی کاسپین در حال برگزاری است.
عموم مردم می توانند در ساعات ۱۶ تا ۲۱ شب از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کنند.