دانشگاه علوم پزشکی زنجان با برپایی غرفه‌ای فعال در نمایشگاه “عزت و پیشرفت” خدمات مشاوره‌ای تخصصی در زمینه ناباروری و فرزندآوری ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ۳۰ اثر هنری با موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت در این غرفه به نمایش گذاشته شده است.

محورهای این نمایشگاه ازدواج، خانواده،جوانی جمعیت و عرضه تولیدات ورزشی استان است.

نمایشگاه "عزت و پیشرفت"از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین در حال برگزاری است.

عموم مردم می توانند در ساعات ۱۶ تا ۲۱ شب از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کنند.