مراسم اختتامیه نمایشگاه اسوه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه امام رضا (ع) گفت: نمایشگاه اسوه به منظور انتقال تجربیات پایگاه های بسیج و با هدف ایجاد رقابت سالم و ارزیابی عملکرد ۶۲۶۲ پایگاه بسیج اجرا شد.
سرهنگ محمد ترشیزی افزود: در این رویداد از بین نواحی ۳۸ گانه، از هر ناحیه بسیج یک پایگاه برادران و یک پایگاه خواهران به مرحله نهایی راه یافتند.
وی ادامه داد: اهداف این نمایشگاه، ایجاد رقابت سالم بین پایگاه ها و تشویق به اقدامات موثر در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند چشم انداز ۱۰ ساله بسیج است.
اختتامیه نمایشگاه اسوه عصر امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.