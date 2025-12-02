پخش زنده
امروز: -
سردار گودرزی گفت: امروز امنیت کشور مرهون جانفشانی، ایستادگی و چشمان بیدار مرزبانانی است که برای امنیت ملی از هیچ تلاشی دریغ نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار گودرزی در آیین افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی مرزبانی خراسان شمالی که امروز با حضور فرماندهان ارشد مرزبانی کشور و مسئولان استانی در پاسگاه مرزی گیفان برگزار شد، گفت:دفاع از مرزها یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: به فضل الهی امنیت مرزهای کشور در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و فرهنگ، اقتصاد و امنیت سه مؤلفه مهم قدرت ملی هستند و امنیت، واقعیترین معنای اقتدار یک ملت است.
سردار گودرزی با اشاره به اقدامات عمرانی و تجهیزاتی مرزبانی کشور افزود: در بسیاری از موارد منتظر اعتبارات نماندیم؛ جهادی وارد عمل شدیم و برای خدا و در راه خدا کار کردیم.
وی گفت: امروز با وجود دارابودن مرزهای طولانی با کشورهای مختلف، به برکت هدایتهای فرمانده معظم کل قوا، مرزهای جمهوری اسلامی امن و پایدار است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت جادههای مرزی و اتصال کامل راههای مرزی تأکید کرد.
فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه انسجام موجود در منطقه حاصل همزیستی سالهای طولانی شیعه و سنی است، گفت: این وحدت ارزشمند، سرمایه بزرگ امنیت استان است.
وی در پایان از نقش صدا و سیما در اطلاعرسانی و همراهی با نیروهای مرزبانی قدردانی کرد.
سرهنگ نظری، فرمانده مرزبانی خراسان شمالی هم در این مراسم گفت: رسیدگی به یگانهای مرزی از اولویتهای مهم مرزبانی استان است و تلاش شد با احصای مشکلات، خدماترسانی به یگانهای دور دست و مرزی به شکل جدی دنبال شود.
وی افزود: پاسگاه مرزی گیفان یکی از استراتژیکترین مقرهای مرزی ماست و مرزبانان در لحظه استقرار در منطقه از امکانات کافی برخوردار نبودند، اما با وجود سختیهای تابآوری در مناطق مرزی، سربازان ما با عرق، تجربه و تعهد بالا پای امنیت نظام و کشور ایستادهاند.
سرهنگ نظری با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده اظهار داشت: برقرسانی به پاسگاه مرزی گیفان یکی از اولویتهای مهم ما بود که با حمایت ملی و استانی انجام شد.
در این طرح حدود ۸ کیلومتر شبکه برق با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اجرا شد و این اقدامات از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
رستمی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز با بیان اینکه افتتاح این طرحها یک کار جهادی و ضروری برای پشتیبانی از مرزبانان است، گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که مرزبانان بدون هیچ دغدغهای جز حفظ امنیت کشور فعالیت کنند.
وی افزود: وحدت، همدلی و همگرایی مثالزدنی در خراسان شمالی وجود دارد؛ موضوعی که در جنگ ۱۲ روزه نیز خود را نشان داد و با وجود قومیتهای مختلف، استان بهعنوان یکی از امنترین مناطق کشور مطرح است.
برق رسانی به پاسگاه مرزی گیفان، بازسازی اتاق ملاقات مرزی و برجک میل ۱۹۴ پاسگاه مرزی بکسو از طرح جمله طرحهای افتتاحی بود.