در ششمین دوره جایزه بین‌المللی خشت طلایی، طرح بازآفرینی محله هادی‌آباد قزوین به عنوان تجربه موفق بازآفرینی شهری ایران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صباغی شهردار قزوین در گفت‌وگو با خبر 20 شبکه قزوین، این موفقیت را «هدیه‌ای به مردم قزوین» دانست و گفت: «هدف ما نوآوری و خلاقیت در بافت فرسوده و خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار بود که خوشبختانه با سرعت بالا به نتیجه رسید.»

وی با اشاره به نقش مشارکت مردم و سازندگان محلی افزود: «در منطقه هادی‌آباد امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفتیم؛ از جمله معافیت از هزینه پروانه، افزایش سطح تراکم، اختصاص طبقه اضافه برای پارکینگ و هدیه دو طبقه مازاد. همین بسته تشویقی باعث شد در مدت ۹ ماه بیش از هزار واحد مسکونی ساخته شود و ۳۳۰ واحد دیگر نیز با همکاری بنیاد مسکن در حال تکمیل است.»

صباغی همچنین از برنامه‌های آینده شهرداری خبر داد: «هفت منطقه دیگر در قزوین به عنوان اهداف بازآفرینی انتخاب شده‌اند و با استقبال مردم و سرمایه‌گذاران، این الگو در سایر محلات نیز اجرا خواهد شد.»

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، شهردار قزوین به مراسم تشییع پیکر یکی از شهدای خوشنام اشاره کرد که فردا در قزوین برگزار می‌شود و آن را «افتخاری بزرگ و برکتی برای توسعه شهری» دانست.