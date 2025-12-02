پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از فعالان قرآنی و برگزیدگان مسابقات قرآن اوقاف در خوزستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محفل قرآنی متمرکز هفته قرآن، عترت و نماز و مراسم تجلیل از فعالان قرآنی و برگزیدگان مسابقات کشوری قرآن کریم امروز سهشنبه، ۱۱ آذرماه در دفتر نماینده ولی فقیه در خوزستان برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد، نماینده ولی فقیه در استان و رئیس شورای گسترش فرهنگ قرآنی خوزستان ضمن قدردانی از تلاشگران عرصه فعالیتهای قرآنی، حفظ قرآن و قرائت را مقدمهای برای عمل به قرآن دانست و بر توجه به مفاهیم نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه بهعنوان مطالبات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.
در محفل با تلاوت علیرضا اسفنده، قاری پیشکسوت استان و شهرستان دزفول آغاز شد. پس از آن حجتالاسلام سعید حردانیان، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خوزستان گزارشی از برگزاری آزمون حفظ عمومی قرآن در استان ارائه و از همراهی نهادهای قرآنی استان در این عرصه قدردانی کرد.
تلاوت قاسم مقدمی، قاری بینالمللی قرآن کریم بخش دیگری از این محفل بود. در ادامه گروه المختار که گروه برگزیده چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش نغمات دینی بود، به اجرای برنامه پرداخت. تلاوت سیدجاسم موسوی، دارنده رتبه اول چهلوهفتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در رشته تحقیق از دیگر بخشهای این محفل قرآنی بود.
در این مراسم از برترین دارالقرآنهای آموزش و پرورش در برگزاری آزمون حفظ عمومی، برگزیدگان خوزستانی مسابقات قرآن اوقاف و مسابقات قرآن دانشگاهها و تعدادی از فعالان قرآنی استان تجلیل شد.