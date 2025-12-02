پخش زنده
نخستین مرحله انتخاب واحد در سایت نهضت ملی مسکن قنوات قم با واگذاری ۳۰۰ واحد تا پایان آذرماه، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، پیمانکار طرح با اشاره به اینکه عملیات اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سایت قنوات از بهار ۱۴۰۳ آغاز شده، گفت: تلاش شده تا در نخستین مرحله انتخاب واحد که از ابتدا تا پایان آذرماه است ۳۰۰ واحد توسط متقاضیان انتخاب شود.
جواد اردوخانی با بیان اینکه ۱۶۰۰ واحد در حال ساخت است، افزود: این سایت در مجموع ۷۸۰۰ قطعه زمین با قابلیت ساخت دارد که قطعات در ابعاد ۲۰۰ متری طراحی شدهاند.
وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی در سایت نهضت ملی مسکن قنوات گفت: مرحلههای بعدی انتخاب واحد هم طبق برنامه در ماههای آینده اجرا خواهد شد.