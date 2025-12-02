پخش زنده
اباذر کریمی پنابندانی پژوهشگر قزوینی موفق به دریافت نشان طلای نیکولا تسلا ۲۰۲۵ از آکادمی علوم اروپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کریمی پنابندانی که ریاست دانشکده هوش مصنوعی دانشگاه تکنوفست را بر عهده دارد و عضو آکادمی علوم اروپا و کمیسیون ملی هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی کشور است، این دستاورد را «افتخاری ارزشمند برای استان قزوین و ایران» دانست.
وی در توضیح پروژه «آتابی» گفت: «این پلتفرم ترکیبی از هوش مصنوعی و مدلسازی است که برای نسلهای جدید طراحی شده و نخستین پلتفرم تحول دیجیتال ایران محسوب میشود. در این فضا میتوان رویدادها، نمایشگاهها و فرایندهای آموزشی را به صورت تعاملی و با استفاده از آواتورهای هوشمند برگزار کرد.»
از ویژگیهای برجسته این پروژه، امکان اجرا بر بستر اینترنت با سرعت پایین، بهرهگیری از معماری ایرانی و فراهمسازی شرایط برگزاری نخستین نمایشگاه جهانی اختراعات به صورت کاملاً مجازی عنوان شده است.
کریمی همچنین یادآور شد که تاکنون پژوهشگران قزوینی و ایرانی موفق به کسب حدود ۱۰ مدال طلا در حوزه هوش مصنوعی شدهاند و این موفقیت تازه، جایگاه علمی ایران را در سطح جهانی بیش از پیش تثبیت میکند.