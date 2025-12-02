به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کریمی پنابندانی که ریاست دانشکده هوش مصنوعی دانشگاه تکنوفست را بر عهده دارد و عضو آکادمی علوم اروپا و کمیسیون ملی هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی کشور است، این دستاورد را «افتخاری ارزشمند برای استان قزوین و ایران» دانست.

وی در توضیح پروژه «آتابی» گفت: «این پلتفرم ترکیبی از هوش مصنوعی و مدل‌سازی است که برای نسل‌های جدید طراحی شده و نخستین پلتفرم تحول دیجیتال ایران محسوب می‌شود. در این فضا می‌توان رویدادها، نمایشگاه‌ها و فرایندهای آموزشی را به صورت تعاملی و با استفاده از آواتورهای هوشمند برگزار کرد.»

از ویژگی‌های برجسته این پروژه، امکان اجرا بر بستر اینترنت با سرعت پایین، بهره‌گیری از معماری ایرانی و فراهم‌سازی شرایط برگزاری نخستین نمایشگاه جهانی اختراعات به صورت کاملاً مجازی عنوان شده است.

کریمی همچنین یادآور شد که تاکنون پژوهشگران قزوینی و ایرانی موفق به کسب حدود ۱۰ مدال طلا در حوزه هوش مصنوعی شده‌اند و این موفقیت تازه، جایگاه علمی ایران را در سطح جهانی بیش از پیش تثبیت می‌کند.