کاخ سفید در واکنش به انتقادها درباره حمله نیروی دریایی آمریکا به یک قایق منتسب به قاچاقچیان مواد مخدر در ونزوئلا مدعی شد که این عملیات با مجوز رسمی پنتاگون انجام شده و مطابق قوانین بینالمللی بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ خبرگزاری رویترز در این باره نوشت: کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد دریاسالار فرانک برادلی برای اجرای چندین حمله در دوم سپتامبر مجوز مستقیم از پیت هگست وزیر دفاع آمریکا داشته است؛ موضوعی که پس از انتشار گزارشهایی درباره صدور دستور برای «کشتن بازماندگان» جنجالبرانگیز شده است.
واشنگتنپست هم پیشتر نوشته بود حمله دوم بهمنظور کشتن دو نفر از بازماندگان حمله نخست انجام شده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است که او چنین حمله دومی را نمیخواست و هگست نیز صدور چنین دستوری را رد کرده است.
در ادامه آمده است که کارولین لوییت سخنگوی کاخ سفید تأکید کرده برادلی «کاملاً در چارچوب اختیارات و قانون» عمل کرده و این حملات برای نابود کردن قایق و «رفع تهدید علیه آمریکا» انجام شده است. وی گفت حمله در آبهای بینالمللی و در چارچوب «دفاع از خود» صورت گرفته است.
رویترز در این باره اضافه کرده است که دولت آمریکا از سپتامبر تاکنون دستکم ۱۹ حمله علیه قایقهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده که به کشته شدن دستکم ۷۶ نفر منجر شده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره مشروعیت حقوقی این عملیات ایجاد کرده است.
در ادامه آمده است که برخی حقوقدانان و نمایندگان کنگره از هر دو حزب مشروعیت این حملات را زیر سؤال بردهاند. بر اساس قوانین جنگ، حمله به افراد بیدفاع یا کشتیشکستگان ممنوع است. استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن، لورا دیکنسون، گفته این حملات «خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه» بوده و ممکن است مصداق «قتل» تلقی شود.
گروهی از حقوقدانان نظامی سابق این دستور را «کاملاً غیرقانونی» توصیف کرده و گفتهاند اطاعت از آن میتواند به پیگرد بهعنوان «جنایت جنگی» بینجامد. با این حال هگست در پیامی در شبکهای اجتماعی از برادلی حمایت کرده و او را «قهرمان آمریکایی» خوانده است.
براساس اعلام رسانههای آمریکا، ترامپ روز دوشنبه در نشستی با مشاورانش درباره فشارهای آمریکا بر ونزوئلا گفتوگو کرد. او طی روزهای اخیر تهدید کرده بود که «فضای هوایی ونزوئلا کاملاً بسته است» و احتمال اقدام نظامی را رد نکرده است. همچنین رویترز گزارش داده که گزینههای آمریکا شامل تلاش برای سرنگونی مادورو و مجوز عملیات پنهانی سیا در خاک ونزوئلا نیز مطرح شده است.