در بازدید عضو هیئتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید از رامشار، وضعیت فنی و اجرایی طرحهای عمرانی، زیربنایی و اجتماعی این شهر مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم نظارت و برنامهریزی منسجم تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید بههمراه جمعی از مدیران ارشد این مجموعه با حضور در شهر جدید رامشار از آخرین وضعیت طرح های عمرانی، زیرساختی و خدماتی بازدید کردند.
در این برنامه، طرحهای مربوط به آمادهسازی اراضی، ایجاد فضاهای عمومی، احداث ابنیه خدماتی و مجموعههای فرهنگی–اجتماعی بهصورت میدانی ارزیابی شد.
مهدی امیدی، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، رامشار را یکی از کانونهای مهم توسعه در منطقه معرفی کرد.
وی بر لزوم هدایت صحیح منابع، برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر برای تسریع اجرای پروژهها تأکید کرد.
امین مسعودی، مدیرکل دفتر معماری و شهرسازی، نیز توجه به اصول شهرسازی نوین و تقویت زیرساختهای اجتماعی را از الزامات توسعه رامشار دانست.
او گفت: این شهر باید براساس الگوهای توسعه آیندهمحور، کیفیت محیط شهری خود را ارتقا دهد.
ابوذر نکوئی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامشار، با تشریح برنامههای توسعهای، بر روند رو به رشد و پایدار این شهر تأکید کرد.
وی افزود: تمرکز مدیریت شهری بر اجرای مطلوب پروژهها و پاسخگویی به نیازهای ساکنان است.
نکوئی همچنین تأمین بهموقع منابع مالی و رفع موانع اجرایی را از شروط اصلی پیشبرد طرحها عنوان کرد.
این بازدید با بررسی مشترک مسائل و ارائه راهکارهایی برای تسریع روند توسعه شهری رامشار به پایان رسید.