در جلسه بررسی برنامه چهار ساله اداره کل ورزش و جوانان قم، بر تقویت مؤلفه‌های راهبردی، افزایش سرانه‌های ورزشی و ارتقای شاخص‌های مدال‌آوری استان تا پایان سال ۱۴۰۷ تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، جلسه بررسی کلیات برنامه چهار ساله اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم به ریاست مهدی صابر، مشاور استاندار و رئیس ستاد برنامه‌ریزی جامع، با حضور سرپرست و معاون این اداره‌کل در دفتر ستاد برنامه‌ریزی استانداری برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از شاخص‌های حوزه ورزش، امور جوانان و پروژه‌های عمرانی ارائه و نیاز‌های اصلاحی برنامه تشریح شد. صابر نیز با تأکید بر لزوم تکمیل مؤلفه‌های تخصصی و اعمال دیدگاه‌های استاندار، خواستار بازنگری و ارتقای برنامه شد.

مهم‌ترین موارد اصلاحی برنامه شامل هدف‌گذاری کسب حداقل ۹۸ مدال آسیایی و جهانی تا پایان ۱۴۰۷، ارتقای سهم ورزشکاران سازمان‌یافته به ۵ درصد جمعیت استان، تعیین شاخص ۱۶۰۰ مدال کشوری در سال جاری همراه با رشد ۷۰ مدال در هر سال و افزایش سرانه فضای ورزشی استان به ۸۵ صدم متر مربع است.

این اصلاحات براساس مأموریت‌های جدید ابلاغ‌شده از سوی استاندار انجام شده و نتیجه جلسه اخیر صابر با استاندار قم در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۸ است.