رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری ۴ متهم به جعل و کلاهبرداری و توزیع سکه‌های تقلبی طلا و کشف پرونده به ارزش ۷ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمد تقی سلطانی اظهار داشت:در پی وصول پرونده جعل و کلاهبرداری و توزیع سکه‌های تقلبی به روش سوء استفاده و تقلب از امتیازات و برند مربوطه موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی تعداد ۴ نفر متهم به جعل و کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان در بازجویی‌های بعمل آمده به یک فقره جعل و کلاهبرداری و توزیع سکه‌های تقلبی طلا به ارزش ۷ میلیارد ریال به روش سوء استفاده و تقلب از امتیازات و برند مربوطه اعتراف کردند.

سرهنگ سلطانی افزود:متهمان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.