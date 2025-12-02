انهدام باند کلاهبرداری و توزیع سکههای تقلبی طلا در تبریز
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری ۴ متهم به جعل و کلاهبرداری و توزیع سکههای تقلبی طلا و کشف پرونده به ارزش ۷ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ محمد تقی سلطانی اظهار داشت:در پی وصول پرونده جعل و کلاهبرداری و توزیع سکههای تقلبی به روش سوء استفاده و تقلب از امتیازات و برند مربوطه موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی تعداد ۴ نفر متهم به جعل و کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی گفت: متهمان در بازجوییهای بعمل آمده به یک فقره جعل و کلاهبرداری و توزیع سکههای تقلبی طلا به ارزش ۷ میلیارد ریال به روش سوء استفاده و تقلب از امتیازات و برند مربوطه اعتراف کردند.
سرهنگ سلطانی افزود:متهمان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.