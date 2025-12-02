دولت آمریکا هشت قاضی مهاجرت را در نیویورک برکنار کرده و این اقدام میانه تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای تسریع روند اخراج مهاجران، نگرانی‌ها درباره کاهش دادرسی عادلانه و افزایش چشمگیر انباشت پرونده‌ها را دوچندان کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیوزویک؛ این هشت قاضی در یکی از شلوغ‌ترین دادگاه‌های مهاجرتی آمریکا واقع در ساختمان فدرال «۲۶ فدرال پلازا» در منهتن، برکنار شده‌اند؛ از جمله یک قاضی ارشد که بر کار دیگر قضات نیز نظارت داشت.

این گزارش افزود که این اخراج‌ها بخشی از موج گسترده‌تر پاکسازی در بدنه قضات مهاجرت است به‌طوری‌که در سراسر آمریکا تاکنون حدود ۹۰ قاضی مهاجرت در سال جاری اخراج شده‌اند و تنها ۳۶ نفر جایگزین آنها شده‌اند. این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که پرونده‌های مهاجرتی در آمریکا از مرز ۳.۷ میلیون مورد عبور کرده و دادگاه‌ها با رکورد بی‌سابقه‌ای از عقب‌ماندگی‌ها روبه‌رو هستند.

در ادامه آمده است، کارشناسان هشدار می‌دهند حذف ده‌ها قاضی باتجربه در شرایطی که دولت ترامپ اجرای برنامه اخراج‌های گسترده را دنبال می‌کند، می‌تواند فرآيند رسیدگی را سال‌ها عقب بیندازد. استفن ییل-لوهر، استاد حقوق مهاجرت در دانشگاه کورنل، تأکید کرده بود: «شما نمی‌توانید کسی را بدون برگزاری جلسه رسیدگی اخراج کنید.»

اتحادیه قضات مهاجرت و نیز مقاماتی در وزارت دادگستری تأیید کرده‌اند که همه هشت قاضی اخراج‌شده در ساختمان ۲۶ فدرال پلازا فعالیت داشته‌اند. از جمله افراد برکنار شده، «امیِنا خان»، قاضی ارشد مهاجرت و ناظر بر دیگر قضات این مجتمع قضایی بوده است.

نیوزویک در پایان نوشت که این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌های مهاجرتی در نیویورک افزایش یافته و اخیراً یک مأمور ICE پس از انتشار ویدیوی برخورد خشونت‌آمیز با یک زن مهاجر در مقابل همین دادگاه، از کار تعلیق شده است.

کارشناسان می‌گویند با کاهش شمار قضات، انتظار می‌رود زمان رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی که پیش از این تا سال ۲۰۲۸ نوبت‌گذاری شده بودند، باز هم طولانی‌تر شود.