تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در جلسه شورای اسلامی شهر قم مصوب شد تا آسیبپذیری زیرساختها کاهش یابد و آمادگی شهر در برابر تهدیدات نوین افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم، با مصوبه شورا کمیته پدافند غیرعامل تشکیل شد. این کمیته زیر نظر هیئترئیسه فعالیت کرده و وظیفه آن پیگیری اجرای مصوبات، تأمین منابع لازم و ارتقای ایمنی شهری است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در تشریح ضرورت این مصوبه گفت: تهدیدات شیمیایی، سایبری و زیستی در قم جدی است و باید تابآوری شهر در برابر بحرانها افزایش یابد. او وجود صنایع پرخطر در بافت شهری، کمبود تجهیزات متناسب با بلندمرتبهسازی و ضعف در اجرای مبحث ۲۱ مقررات ساختمان را از چالشهای اصلی دانست.
مهدی متقیان بر ضرورت اجرای سریع طرحهای دارای پیوست پدافند غیرعامل، فرهنگسازی و آموزش شهروندان، بازسازی پناهگاهها و ساماندهی کاربریهای خطرآفرین تأکید کرد و افزود: نظارت بر اجرای مصوبات این کمیته میتواند قم را به الگویی برای سایر کلانشهرها تبدیل کند.