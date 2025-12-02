برگزیدگان جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند
مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران استان فارس، سازمان سینمایی، هنرمندان و مهمانان خارجی در مجموعه سینمایی پردیس هنر شهر آفتاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پس از پخش کلیپی مربوط به فیلمهای حاضر در بخشهای مختلف، فرزاد حسنی مجری مراسم ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان حاضر در مراسم، گفت: این جشنواره با حضور هنرمندانی از سراسر دنیا، جهانی بودن را معنا کرد. سالها فکر میکردیم در شمایل جهانی شدن جشنواره، این رویداد باید در کدام نقطه برگزار شود که ذات شعر دوستی ایرانیان در آن معنا پیدا کند. تا اینکه سرانجام این رویداد در شهر شیراز برگزار شد. در شکل گیری این رویداد، کاری بسیار بزرگ از سوی وزیر محترم ارشاد، ریاست سازمان سینمایی و دبیر جشنواره اتفاق افتاد. مهمانانی از سراسر جهان در شهر شیراز حضور پیدا کردهاند و با مردم ساده و بیپیرایه ایران آشنا شدند. درود بر ایران و ایرانی.
روایت جشنواره از قول دبیر
مراسم با سخنان روحالله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر ادامه یافت. او در سخنانی گفت: من چند دقیقهای فرصت دارم تا به عنوان دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر گزارشی از برگزاری این رویداد تقدیم کنم قاعدتا باید در این گزارش از تعداد مهمانان تعداد فیلمها تعداد روزها، تعداد همکاران، تعداد مخاطبان و تماشاگران، تعداد داورها و شوراها حرف بزنم خلاصه اینکه عدد و رقم بگویم تا لابد شما باور کنید که عجب عظمتی داشت عجب شکوهی داشت این جشنواره احسنت به حسینی و فریدزاده، احسنت به استاندار فارس و شهردار شیراز و اعوان و انصار ایشان اما، خانمها، آقایان هنرمندان ارجمند همکاران گرامی، مقامات و سفرای محترم حاضر در مجلس اجازه بدهید من از چنین گزارشی بگذرم و در عوض از احساسی بگویم که در این چند روز و همین حالا از این جشنواره داشتهام. مگر نه اینکه سر و کار هنر با حس است؟ چه بسا فیلمسازان و شاعرانی که دهها فیلم ساختهاند یا صدها شعر گفتهاند و یک نفر هم از اثر و آثار آنان یادی نمیکند و چه بسیار هنرمندانی که با چند اثر محدود ماندگار شدهاند پس عدد خیلی مهم نیست آنچه مهم است احساسی است که داریم وقتی فیلمی تمام میشود شعری خوانده میشود یا رویدادی به پایان میرسد و من امروز احساس خوبی دارم.
او ادامه داد: حس میکنم گر چه زمان کمی داشتم در عوض همراهانی داشتم که خالصانه و صمیمانه همراهم بودند. فیلمهایی داشتم که اگرچه پرطمطراق و پر زرق و برق نبودند اما با دیدنشان احساس خوب بودن و زندگی کردن جان میگرفت دورانی داشتم که همه بر لب خنده داشتند مهمانانی داشتم که به وقت دیدن هم، رو به سوی همدیگر آغوش میگشودند شهری داشتم که سخاوتمندانه ما را پذیرفته بود و میدیدم که مردمانش چقدر گرمند چقدر زندهاند و تاریخش را میدیدم که هزارهها میگذشت و در لابلای برگهای پاییزیاش میتپید و چقدر خوبند شیرازیها و چقدر خوبند ایرانیها و چقدر خوب است هنر و چقدر خوب است سینما! و حالا با خیالی آسوده برمیگردم به پایتخت و به این فکر میکنم که اگر هنر نبود، که اگر سینما نبود، چگونه میشد در سه ماه فقط سه ماه این گونه جمع شد گرد هم اینگونه خندید و اینگونه دید؟ لحظههای خوشی را برای شما آرزو میکنم.
مجری مراسم با اشاره به تاثیرگذاری علی نصیریان در فرهنگ و سینما از حاضران خواست این پیشکسوت بازیگری را تشویق کنند.
در ادامه با حضور همایون اسعدیان، مهدی آشنا و روحالله حسینی از آلفرد یعقوبزاده عکاس برجسته حوزه جنگ قدردانی شد.
یعقوب زاده گفت: خوشحالم بین شما هستم و از تمام مردم ایران برای این تقدیر به ویژه از روحالله حسینی، مهدی آشنا و برگزار کنندگان جشنواره تشکر میکنم.در این مراسم فرزاد حسنی برای رضا امیرخانی نویسنده آرزوی بهبودی کرد.
معرفی برگزیدگان بخش عکس و ویدیو
سپس با حضور آلفرد یعقوبزاده، بهروز شعیبی و مجید سعیدی برگزیدگان بخش عکس و ویدیو معرفی شدند.
در ادامه مراسم جایزه بخش عکس اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین اثر بخش فیلمهای ۶۰ ثانیهای به علی توسلی اهدا شد.
سیمرغ بهترین عکس به سبحان فرجون اهدا شد.
در ادامه فیلم برگزیده ۶۰ ثانیهای بخش عکس و ویدیو برای مخاطبان به نمایش درآمد.
پس از پخش ویدیویی از نمادهای شیراز و اجرای قطعاتی توسط محمد معتمدی خواننده کشورمان، حسینعلی امیری استاندار روی صحنه آمد و گفت: از مهمانان گرانقدر، آقای صالحی وزیر، آقای اورنگ وزیر پاکستان، مقامات و عزیزانی که از کشورهای دیگر به این آئین آمدهاند، هنرمندان، معاونان فرهنگ از کشورهای دیگر دنیا، دیپلماتهای عزیز تشکر میکنم که تشریف آوردید، به شما خوشآمد میگویم برای من به عنوان استاندار افتخار بزرگی است که شیراز در بزرگترین رویداد سینمایی ایران میزبان شما بود، شهری که نامش در ذهن جهانیان با تمدن هنر و معنویت گره خورده و دروازهای برای شناخت عمیقتر ایران اسلامی بر روی دنیا گشوده است شیراز با حکمت سعدی، عرفان حافظ و فلسفه ملاصدرا مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و کانون اندیشه و خردورزی بوده است.