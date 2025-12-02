پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه از رفع تصرف پنج هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه گفت: این زمینها واقع در پلاکهای "گندویلا"، "بیمضرته"، "حسن آباد" و "ذمه"خلع ید و رفع تصرف گردید.
بختیار سعدون بیان کرد: در راستای اجرای احکام قطعی قضایی و به منظور حفاظت و صیانت از انفال و بیت المال طی هماهنگی صورت گرفته با دادستان محترم شهرستان، یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و پاسگاههای انتظامی حوزههای مربوطه ضمن رفع تصرف از اراضی ملی مزبور، تعداد ۵۵۰ اصله اشجار غرس شده نیز قلع و قمع گردید.