مستند "بدون گریم" ساخته خبرنگار شیرازی به بخش داوری جشنواره سینما حقیقت راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید پرویزی خبرنگار صدا و سیمای مرکز فارس که در حوزه اجتماعی گزارشهای زیادی را در زمینه مبارزه با فساد و افشای پشت پردههای مافیای قاچاق تهیه کرده، این بار به سراغ فیلمسازی رفته و خودرا در این زمینه محک زده است.
سعید پرویزی در مستند "بدون گریم" زندگی مادری سالخورده را روایت میکند که دو فرزند معلول مبتلا به بیماری (اسامای) در خانه دارد.
مادری که حدود چهل سال به تنهایی بار سنگین نگهداری از دو معلول را که هیچ حرکتی ندارند، به دوش کشیده است.
اسام آ) S M A یا آتروفی عضلانی نخاعی بیماری پیش روندهای است که اعضا بدن بیمار در صورت مصرف نکردن دارو، از کار میافتد.
داروی این بیماری که شربتی خارجی به نام " ریسید پلام" است به علت تحریم وارد کشور نمیشود و بسیار گران است، هر بیمار در ماه باید دو عدد از این شربت را که قیمت هرکدام از آنها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است، مصرف کند تا از مرگ نجات یابد.
یک شرکت دانش بنیان به تازگی داروی این بیماری را بصورت قرص تولید و چراغ امید را در دل بیماران روشن کرده است.
نوزدهمین جشنواره ملی و بینالمللی سینما حقیقت ۱۹تا۲۵ آذرماه در پردیس سینمائی ملت در تهران برگزار میشود و مستند "بدون گریم" ساخته سعید چرویری به بخش داوری این جشنواره راه یافت.
عوامل فیلم مستند بدون گریم عبارتند از
تهیه کنندگان: سعید پرویزی حسبن غضنفر نژاد
نویسنده و کارگردان: سعید پرویزی
مدیر تصویربرداری: مسعود احمدی
دستیاران تصویربردار: مهرداد سهامی فرامرز بیات
صدار بردار: محمد کشاورز
تدوین : شیما پور سهم الدینی
مدیر تولید: مجید امین زاده گوهری
منشی صحنه: شعله سمیعی