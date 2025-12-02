به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار خرم آباد در جریان بازدید از پل کرگانه با اشاره به مطالبات مردمی، بر ضرورت لایروبی فوری این رودخانه و بهبود وضعیت مبلمان شهری خرم‌آباد تأکید کرد.

نور الدین درمنان با تأکید بر اینکه ساماندهی و لایروبی این رودخانه باید پیش از آغاز بارندگی‌ها انجام شود، افزود: وضعیت فعلی رودخانه قابل قبول نیست و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.



درمنان ادامه داد: به‌صورت منطقه‌ای و محله‌ای با همکاری مدیریت شهری از نقاط مختلف شهر بازدید خواهیم کرد و این روند تا رسیدن به نتیجه نهایی و ارتقای وضعیت شهر در حوزه‌هایی، چون مبلمان شهری، زیبایی، بهداشت و ساماندهی نخاله‌ها ادامه خواهد داشت.



فرماندار خرم آباد با بیان اینکه چهره شهر خرم‌آباد باید دگرگون شود، گفت: برخی مناطق شهر وضعیتی مشابه رودخانه کرگانه دارند که رضایت‌بخش نیست و نیازمند رسیدگی فوری است.



وی همچنین با اشاره به ثبت جهانی غار‌های پیش از تاریخ خرم‌آباد اظهار کرد: باید فضای مناسبی برای جذب گردشگر، توسعه توریسم و رونق اقتصادی شهر فراهم شود.



