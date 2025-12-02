پخش زنده
رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده از تداوم پایش واحدهای صنعتی دارای ظرفیتهای آلودگی هوا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ اکبر قائمی گفت: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر نقده، واحدهای صنعتی مؤثر بر کیفیت هوا بهطور مستمر توسط کارشناسان این اداره مورد پایش و سنجش خروجی قرار میگیرند.
وی افزود: این اقدامات بهصورت هدفمند و بر اساس برنامهریزی مشخص در دستورکار اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی قرار دارد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده تأکید کرد: تمام واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی موظفاند با انجام بررسیهای فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.