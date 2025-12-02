پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت از جمعآوری تورهای ماهیگیری غیرمجاز در مسیر رودخانه زاب و استمرار طرح مقابله با صید غیرقانونی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ هادی احمدپور گفت: این اقدام در راستای حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان رودخانه زاب و صیانت از اکوسیستم آبی منطقه انجام شده و یگان حفاظت محیط زیست با گشتزنی مستمر، حضور مؤثر و رصد دقیق مناطق، با هرگونه صید غیرمجاز برخورد میکند.
وی با هشدار به متخلفان افزود: صید با ادوات غیرمجاز یا در فصل ممنوع، تخلف محسوب شده و برابر قانون با آن برخورد قاطع خواهد شد. استفاده از تورهای غیرمجاز علاوه بر تخریب ذخایر آبزی، تهدید جدی برای پایداری اکوسیستم رودخانه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت با قدردانی از گزارشهای مردمی و مشارکت صیادان مجاز تصریح کرد: همکاری شهروندان نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات زیستمحیطی دارد و حفاظت از رودخانهها و منابع طبیعی تنها با همراهی عمومی امکانپذیر است.