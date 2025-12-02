پخش زنده
رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی در لاهه (هلند)، تحریمهای یکجانبه را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس باقرپور رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه، با اشاره به آثار مخرب اقدامات قهری یکجانبه و تحریمها علیه مردم کشورمان، بهویژه بیماران، تصریح کرد که این اقدامات، با توجه به پیامدهای گسترده و هدفگیری مستقیم زندگی و سلامت مردم عادی، مصداق «جنایات تمامعیار علیه بشریت» بهشمار میآیند و باید در چارچوب حقوق بینالملل مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی در تبیین نگاه جمهوری اسلامی ایران به ضرورت مقابله با مصونیت از مجازات و پیگرد مؤثر مرتکبان جدیترین جنایات بینالمللی، به تصویب لایحه «جنایات بینالمللی» در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این لایحه با هدف ایجاد یک چارچوب تخصصی برای پیگرد قانونی جنایت نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تدوین شده و بیانگر عزم ایران برای مشارکت سازنده در مبارزه با بیکیفری در سطح ملی و بینالمللی است.
باقرپور در بخش دیگری از سخنان خود با توصیف وضعیت کنونی نظام بینالملل اظهار داشت که در صحنه امروز جهان، یک جانبهگرایی و عادیسازی نسلکشی، تجاوز و جنایات جنگی بر تلاشهای معطوف به اجرای عدالت علیه جنایتکاران غلبه پیدا کرده است و در چنین شرایطی، دیوان کیفری بینالمللی در معرض آزمونی جدی قرار گرفته که نسلهای آینده درباره آن قضاوت خواهند کرد.
وی با اشاره ویژه به وضعیت فلسطین تأکید کرد که جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین، از جمله سیاست مداوم نسلکشی، وجدان بشریت را بهشدت جریحهدار کرده است، با این حال بسیار ناامیدکننده است که اقدامات نسلکشی که «در روز روشن» علیه مردم فلسطین انجام شده، تاکنون موضوع تحقیقات کامل از سوی این دیوان قرار نگرفته است.
مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه در ادامه، با اشاره به تحولات اخیر، رژیم اسرائیل و ایالات متحده را متهم کرد که با جسارت ناشی از مصونیت از مجازات، در خردادماه جنگ تجاوزکارانهای را علیه ایران آغاز کرده و عامدانه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را هدف حملات غیرقانونی قرار دادهاند.
وی تصریح کرد: در ارتکاب این جنایت جنگی، مسئولیت کیفری فردی همه کسانی که در هدایت حملات علیه غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، دانشمندان، اساتید دانشگاه، روزنامهنگاران و زندانیان، و همچنین در طراحی و اجرای حملات عمدی علیه اهداف غیرنظامی بهویژه بیمارستانها و زیرساختهای انرژی از جمله تأسیسات هستهای صلحآمیز دست داشتهاند، محرز است و این افراد باید به دست عدالت سپرده شوند.
باقرپور همچنین بر ضرورت استقلال و بیطرفی دیوان، قضات و کارکنان آن تأکید کرد و خواستار آن شد که آنان وظایف خود را بدون اعمال نفوذ، فشار یا تهدیدات خارجی انجام دهند. او با یادآوری اقدامات قهری یک جانبه و تحریمهای اعمالشده علیه مردم ایران، بهویژه بیماران، خاطرنشان کرد که با توجه به آثار این اقدامات بر حقوق بنیادین انسانها، این تحریمها مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه تحقق عدالت کیفری بینالمللی و مقابله مؤثر با جنایات جدی تنها در سایه همکاری جمعی و پایبندی واقعی به اصول حقوق بینالملل میسر است، بر ضرورت تلاش مشترک برای ساختن محیطی مساعد بهمنظور تحقق صلح و آرامش برای نسلهای آینده تأکید کرد.