وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز گفت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایتهای صادقانه، انسانی و دغدغهمند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید عباس صالحی در مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر خطاب به وزیر فرهنگ و میراث ملی جمهوری اسلامی پاکستان، هیاتهای عالی سینمایی ۱۵ کشور، سفرای مقیم ایران و مهمانان گرامی از سراسر ایران و جهان خوش آمد گفت و افزود: جشنواره جهانی فیلم فجر فرصتی است برای یادآوری هنری که سالهاست «دیدن» و «متفاوت دیدن» را آموخته است؛ هنری که به ما جرات تخیل میدهد، روایت را در قاب معنا مینشاند و میان تاریکی سالن و روشنی پرده، تجربهای مشترک میآفریند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعات روز جهان گفت: خانمها و آقایان، نیک میدانید که ملت ما، همدرد با مردم مظلوم فلسطین و غزه شد و چند ماه قبل، روزهای دشوار جنگ را تجربه کرد؛ در جنگ ۱۲روزهای که رژیم کودککش صهیونیستی به راه انداخت، فرزندان رشید این سرزمین جانشان را در راه دفاع از امنیت و عزت ایران فدا کردند؛ یاد آنان به ما یادآوری میکند که قداست خاک تنها در خطوط جغرافیا نیست؛ در جانهایی است که برای پاسداشت آن ایستادهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش سینما در این شرایط افزود: در چنین روزگاری، هنر نمیتواند خاموش بماند و سینما میتواند راوی این مقاومت باشد و این زخمها و این رشادتها را نگاه دارد تا حافظه جمعی ایران و جهان روشن و پایدار بماند.
صالحی در ادامه با اشاره به حضور فیلمسازان و میهمانان خارجی در جشنواره بیان کرد: سینماگران ایران و جهان، جشنواره جهانی فیلم فجر نشان میدهد که سینما چگونه میتواند فاصلهها را کوتاه کند و گفتوگو میان ملتها را ممکن سازد؛ حضور فیلمسازان و میهمانانی از کشورهای گوناگون نمایان میکند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایتهای صادقانه، انسانی و دغدغهمند است.
وی تصریح کرد: در این مجال، لازم است به عنوان عضوی از دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کنم که ما باور داریم علیرغم اختلافنظرها باید باورهای مشترک را نقطه آغازی برای همکاریهای بینالمللی و تولیدات مشترک سینمایی قرار دهیم؛ چرا که تجربههای مشترک چه در خلق اثر و چه در پژوهش و توسعه دروازههایی تازه برای تبادل دانش، فناوری و نگاه هنری میگشایند و سینمای ایران آماده است در این مسیر گامهایی بلندتر و استوارتر بردارد.