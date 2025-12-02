پخش زنده
امروز: -
فردا جریان گاز مشترکان شهر پیرانشهر و روستاهای تابعه به مدت ۱۲ ساعت قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی اعلام کرد با توجه به انجام عملیات تعمیرات اضطراری خط انتقال در ورودی ایستگاه cgs پیرانشهر، جریان گاز مشترکان این شهر و روستاهای تابعه شامل اماکن مسکونی، تجاری، واحدهای صنعتی و مرغداریها از ساعت ده صبح روز چهارشنبه ۱۲ آذر به مدت ۱۲ ساعت قطع میشود.
مشترکان از دستکاری کنتور و رگولاتور خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل با تلفن ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند.