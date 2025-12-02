پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پذیرش انتقادها درباره کیفیت اینترنت، وعده داد تلاش وزارت متبوعش بازگرداندن کیفیت ارتباطات بهعنوان اکسیژن کسبوکارها برای رقابت به سطح مورد نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید ستار هاشمی عصر سهشنبه در نشستی با فعالان حوزه فاوا و شرکتهای دانشبنیان استان در محل اتاق بازرگانی کرمان، با قدردانی از همکاری نهادهای اقتصادی این استان، به تشریح برنامههای کلان این وزارتخانه برای رفع چالشهای زیستبوم دیجیتال و نقش آفرینی استان کرمان پرداخت.
وی با اشاره به نقدهای جدی فعالان ملی این حوزه از کیفیت اینترنت، اظهار داشت: کیفیت مثل اکسیژن برای کسبوکارها است، اما این مهم آسیب دیده لذا تلاش ما این است که کیفیت را به شرایط مورد نیاز کسبوکارها برگردانیم تا بتوانند رقابت کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: بحث اصلی اینست که در بزرگراهها سرعتگیر گذاشتیم تا برخی دسترسیها محدود شود، اما ماحصل آن سبب کاهش کیفیت اینترنت شده، اما این بحث به سمت محدودیت برخی پلتفرمها رفته است.
وی ادامه داد: این مقوله که کیفیت بهسان اکسیژن برای کسب و کارها است آسیب دیده و تلاش ما اینست که کیفیت را به شرایط مورد نیاز برسانیم.
هاشمی در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده در نشست سران قوا گفت: ما قادر به رقابت در عرصه جهانی هستیم، اما اجازه دهید که رقابت کنیم.
وی یادآور شد:برخی پلتفرمهای خارجی شاید وجود خارجی ندارند، اما چند ده میلیارد دلار ارزش گذاری میشوند، اما جایگاه ما کجا است.
این عضو هیات دولت چهاردهم افزود: میخواهیم واقعیتها را با نگاه کارشناسی و واقعیات کسب و کار گفته شود و نباید از آنها برخورد و برداشت سیاسی شود.
از ضرورتهای سرمایهگذاری تا رفع فیلترینگ
وی تصریح کرد: تمام تلاش دولت وزارت ارتباطات تسهیل این فضا است و اگر میخواهیم به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی برسیم باید بستر پایدار و باکیفیت و سرمایه گذاری در این بخش داشته باشیم.
هاشمی اضافه کرد: در کنار آن، مواردی همچون فیلترینگ تبدیل به هزار دلیل برای تبدیل به مسأله ضد امنیتی شده است.
وی گفت: سیاست گذار این حوزه وزارت ارتباطات نیست و یک از ۲۷ رای یک شورا هستیم، اما این موارد تحلیلی و آسیب شناسی را تکلیف خود میدانیم که آن را انجام داده و پیگیری میکنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز داشت: اقتصاد فیلترشکنها به یک چالش جدی تبدیل شده، زیرا منابعی که به این بازار مکاره رفته باید صرف توسعه زیرساختهای ارتباطی یک کشور شود و عدد آن هم کم نیست، از اعتبارات یک وزارتخانه بیشتر است.
وی افزود: یک کارگروهی حسب تدبیر رییس قوه قضاییه با مشارکت فعالان و صنف این حوزه تشکیل شد تا موضوعات اقتصاد دیجیتال به این کارگروه ارجاع شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: مسایل در قالب حل اختلاف در این کارگروه ارجاع و کمک میشوند تا برخوردها را به حداقل برسانیم و مقرر شد که این طرح از تهران آغاز و پس از پختگی به کل کشور تعمیم داده شود، زیرا برخورد سلیقهای به کسب و کارها که گاهی سلب تعطیل میشود که این موضوع نیز تا حد امکان تعدیل خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری و هم افزایی فرابخشی گفت: این مباحث مسئولیت تاریخی ما است لذا باید در سمت درست بایستیم.
کرمان؛ پایلوت هوشمندسازی معادن و مقصد سرمایهگذاری خارجی
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد کرمان در حوزه معدن و صنایع سنگین، از برنامهریزی برای آغاز یک پروژه پیشران با محوریت اقتصاد دیجیتال در این استان خبر داد و گفت: یک پروژه پرچمدار با محوریت هوشمندسازی معادن و صنایع را در کرمان بهصورت ویژه دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه با معاون مربوطه هماهنگ کردیم تا در نشستی با استاندار کرمان مسایل را در تهران پیگیری کنیم تصریح کرد: زیرساختهای ارتباطی و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه شئونات زندگی ما وجود دارد و بایستی این فضا را بپذیریم لذا باید زیرساختهای ارتباطی را تقویت کنیم و کرمان از استانهایی است که در دولت چهاردهم با تفاوت سایر استانها سرمایه گذار کردیم و این اتفاق ادامه خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۴۳۷ پروژه با اعتبار ۱.۹ همت در استان کرمان سرمایه گذاری کردیم و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و زمینههای پیشرفت این استان، ظرفیت نیروی انسانی، حضور صنایع و معادن بزرگ در استان با توجه به بهره وری و در کنار آن اعتقاد و باور استاندار کرمان است.
وی افزود: تفاهمنامهای با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منعقد کردیم و آمادهایم عملیات هوشمندسازی را از استان کرمان آغاز کنیم.
هاشمی همچنین از اجرای راهبرد دیپلماسی فناوری و استقبال کشورهای منطقه خبر داد و گفت: فکر میکنم استان کرمان میتواند از مقاصد این سرمایهگذاری خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرد.
سیاست جدید کاهش برخوردهای سلیقهای و مشارکت بخش خصوصی در قوانین
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشکیل کارگروهی با دستور قوه قضائیه و مشارکت اصناف اشاره کرد و گفت: مقرر شد موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال برای حل اختلاف به این کارگروه ارجاع شود تا برخوردهای سلیقهای که گاهی به تعطیلی کسبوکارها میانجامد، به حداقل برسد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند قانونگذاری عنوان کرد: به دنبال تعریف سازوکاری در مرکز پژوهشهای مجلس هستیم تا خود فعالان کسبوکار در تدوین قوانین مشارکت داشته باشند.
تأمین مالی و وعدههای عملی برای کرمان
هاشمی در پاسخ به درخواستهای فعالان فاوا در استان کرمان، گفت: با استاندار کرمان هماهنگ کردهایم تا مسائل مورد نظر استان را در تهران پیگیری کنیم.
وی درباره تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه نیز توضیح داد: عمده اختیارات تخصیص این تسهیلات به استانها واگذار شده و از محل منابع استان با عنایت استاندار، به طرحها توجه خواهد شد.
حمایت از شکلگیری کنسرسیوم هوش مصنوعی در کرمان
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع داغ هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اگر کنسرسیومی به عنوان اپراتور هوش مصنوعی در استان کرمان شکل بگیرد، وزارت ارتباطات از آن حمایت خواهد کرد.
وی افزود: این اپراتور میتواند به بخش خصوصی، دولت و مراکز پژوهشی خدمت رسانی کند و سرمایههای سرگردان را به این سمت هدایت نماید.
نخستین ماهواره با دستان توانمند بانوان ایرانی در مدار قرار گرفت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قرارگیری موفقیتآمیز نخستین ماهواره باند کیو کشور در مدار زمین خبر داد و گفت: طراحی و ساخت این ماهواره با دستان توانمند بانوان ایرانی انجام شده است.
وی در ادامه به دستاورد جدید فضایی کشور با دستان پرتوان بانوان متخصص کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این ماهوارع ارتباط ایستگاه فضایی از ماهدشت تا قشم را برقرار میکند.
هاشمی ابراز آمادگی کرد: تعاملات زیادی با کشورها داریم و آمادهایم به شکلگیری ظرفیتهای استان در این حوزه نیز کمک کنیم.
سیاست ضدانحصار را با قاطعیت پیمیگیریم؛ اجرای پروژه فیبرنوری در ۷۶ شهر کرمان
قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز در این نشست کرمان عنوان کرد: به واسطه کمکاریهای اپراتور قبلی که متعهد به ایجاد پوشش در استان شده بود، پروژه ایجاد فیبر نوری در ۷۶ شهر استان را به شرکت مبنا واگذار میکنیم و این شرکت متعهد به ایجاد این شبکه خواهد بود و ما کنترل پروژه را تحت نظر خواهیم گرفت تا رقابتی در کنار مخابرات ایجاد شود.
حمید فتاحی با توصیف انحصار به عنوان سم مهلک برای زیستبوم کسبوکار، بر برخورد قاطع با هرگونه اقدام انحصارطلبانه تأکید کرد و گفت: اپراتورها نیز در کنار مخابرات فیبر نوری استان را تامین میکنند.
وی خطمشی این سازمان برای توسعه زیرساخت و مقابله با انحصار را تشریح کرد و با بیان اینکه این سازمان مخاطب اصلی دارندگان پروانه است، ابراز داشت: وظیفه داریم که در کنار تنظیمگری، حمایت و زیست کسبوکار را تضمین کنیم.
قائممقام وزیر ارتباطات از انجام ۲ پروژه بزرگ زیرساختی خبر داد و گفت: پروژه مهاجرت از مس به فیبر نوری یک پروژه بزرگ و بنیادی است که در اغلب کشورهای دنیا استارت خورده و یا انجام شده است و در برخی کشورهای همسایه نیز ارتباطات مسی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه بدون زیرساخت ارتباطی، بهرهوری معنایی ندارد، هشدار داد: انحصار سم مهلکی برای هر زیستبوم است و با از بین رفتن رقابت، آن اکوسیستم توان ادامه حیات نخواهد داشت لذا با هرگونه منشأ و مبدا که بخواهد انحصار ایجاد کند، به شدت برخورد و پروانه آنان ابطال خواهد شد.
همچنین استاندار کرمان و دیگر مسئولان استانی و بخش خصوصی نیز در این نشست به بیان دیدگاهها و درخواستهای خود پرداختند.