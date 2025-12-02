به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: کارگاهان پلیس فتا در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان متهمی را که با وعده سود بالا از طریق سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال بیش از ۲ میلیارد ریال از ۶ شهروند کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ نعمت الله طاهرپور ادامه داد: ضروری است شهروندان از سرمایه گذاری در بازار‌های مالی که هیچ گونه اطلاع و یا علمی در آن ندارند جدا خودداری کرده و با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و سایت www.fata.gov.ir گزارش دهند.