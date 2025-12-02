به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در بازدید از مجتمع فرهنگی هنری رودکی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوار گفت: تکمیل مرحله دوم این مجتمع شامل دو سالن تئاتر و یک سالن سینما ۸۰ نفره و یک سالن اجتماعات با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرمانداری برخوار و خیران آغاز شده و تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

سیدمهدی سیدین نیا همچنین در جلسه با ائمه جمعه شهرستان برخوار، مشکلات فرهنگی و شورای فرهنگ شهرستان برخوار را بررسی کرد و در جمع فعالان فرهنگی، هنری و نویسندگان برخوار افزود: برخوار هنرمندان و فعالان هنری خوبی دارد که دغدغه‌مند برای تولید فکر و اندیشه و تولید اثر هنری، بخصوص در حوزه تربیت نیروی انسانی هستند که مشکل اصلی آنها زیر ساخت‌های اولیه برای فعالیت است و با راه اندازی سالن‌های مجتمع فرهنگی بخشی از مشکلات آنها برطرف می‌شود.

وی در جمع رسانه‌های شهرستان برخوار نیز گفت: در استان اصفهان بیش از سه هزار و ۶۰۰ مجموعه فرهنگی، هنری، قرانی و مذهبی زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد و بیش از پنج هزار هنرمند عضو صندوق هنر هستند.