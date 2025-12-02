به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مهاباد، فرماندار سردشت در آیین افتتاح یازدهمین جشنواره موسیقی «به‌یت و حه‌یران» که امروز با حضور مسئولان شهرستانی و استانی و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان موسیقی آغاز شد، گفت: برگزاری این جشنواره در سردشت می‌تواند این شهرستان را به‌عنوان نماد صلح و انسان‌دوستی به همگان معرفی کند.

ریباز میرزایی با بیان اینکه جشنواره امسال نمادی از ترکیب ایران عزیز با تنوع قومیتی، مذهبی و فرهنگی است، افزود: حضور هنرمندان از نقاط مختلف کشور نشان‌دهنده وحدت و یکپارچگی ایران است.

وی تصریح کرد: بسیاری از رخداد‌های تاریخی مردم این منطقه در اشعار حیران بازتاب یافته و هر فردی که بخواهد با آیین، فرهنگ و سنت‌های سردشت آشنا شود، می‌تواند با شنیدن نوا‌ها و موسیقی این خطه، به درکی عمیق‌تر از آن دست یابد.

دبیر یازدهمین جشنواره «به‌یت و حه‌یران» نیز در این آیین گفت: امسال برای نخستین‌بار سایت رسمی جشنواره راه‌اندازی شد و ثبت‌نام و ارسال آثار به‌صورت مجازی انجام گرفت. در مرحله نخست، ۴۰۶ اثر از ۹۷۰ هنرمند به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه، ۲۵۰ هنرمند برای حضور در سردشت برگزیده شدند.

حسن حسن‌زاده افزود: در دو روز برگزاری این رویداد، ۱۲۶ هنرمند در بخش رقابتی و ۹۵ هنرمند در بخش جنبی از ۲۰ استان کشور به اجرای برنامه می‌پردازند.

یازدهمین دوره جشنواره موسیقی «به‌یت و حه‌یران» از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه در سالن یادمان شهدای شیمیایی هفتم‌تیر سردشت برگزار می‌شود.