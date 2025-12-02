پخش زنده
سردار غلامرضا سلیمانی در پیامی به آقای جبلی از پوشش خبری ویژه هفته بسیج در رسانه ملی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
و آنان که در مسیر ما مجاهدت میکنند، قطعاً به راههای خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند همواره با نیکوکاران است (سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۹)
رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
برادر گرامی دکتر پیمان جبلی
سلام علیکم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
سلام و درود حضرت حق نثار کسانی باد که در سنگر دفاع از ارزشهای والای الهی و ترویج و نشر فرهنگ و تفکر ارزشمند بسیجی، ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت با تلاش همهجانبه، کام تشنه جویندگان طریق هدایت و رستگاری را سیراب مینمایند.
قدردانی از زحمات ارزشمند انسانهایی که در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) از هیچ کوششی دریغ نمینمایند وظیفهای است همگانی، لکن آنچه که آرامبخش روح و جسم انسانهای مومن و مخلص میباشد رضایت خداوند باری تعالی است.
به همین منظور و به پاس زحمات خالصانه جنابعالی و همکاران خدومتان در صحنه دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقابله با ناتوی فرهنگی جهان استکباری و صهیونیسم بینالمللی و تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و عمل به فرامین و تدابیر ولی امر مسلمین بخصوص اقدامات ارزشمند و تاثیرگذار رسانه ملی در تهیه، تولید و پخش برنامههای وزین و متنوع ایام هفته مبارک شجره طیبه بسیج که اثرات مثبت و سازندهای در بین آحاد مردم بخصوص نسل جوان داشته و رایحه دلانگیز و معطر تفکر و فرهنگ بسیجی و مقاومت، ایثار و شهادت را در جامعه پراکنده نمود تقدیر و تشکر مینمایم.
توفیق روز افزونتان را در تحقق اهداف متعالی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر فرزانه انقلاب امام خامنهای عزیز (مدظلهالعالی) و حاکمیت ارزشهای والای اسلامی از بارگاه حق تعالی خواستارم.
سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین