به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و آنان که در مسیر ما مجاهدت می‌کنند، قطعاً به راه‌های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند همواره با نیکوکاران است (سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۹)

رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

برادر گرامی دکتر پیمان جبلی

سلام علیکم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

سلام و درود حضرت حق نثار کسانی باد که در سنگر دفاع از ارزش‌های والای الهی و ترویج و نشر فرهنگ و تفکر ارزشمند بسیجی، ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت با تلاش همه‌جانبه، کام تشنه جویندگان طریق هدایت و رستگاری را سیراب می‌نمایند.

قدردانی از زحمات ارزشمند انسان‌هایی که در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) از هیچ کوششی دریغ نمی‌نمایند وظیفه‌ای است همگانی، لکن آنچه که آرام‌بخش روح و جسم انسان‌های مومن و مخلص می‌باشد رضایت خداوند باری تعالی است.

به همین منظور و به پاس زحمات خالصانه جنابعالی و همکاران خدومتان در صحنه دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقابله با ناتوی فرهنگی جهان استکباری و صهیونیسم بین‌المللی و تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و عمل به فرامین و تدابیر ولی امر مسلمین بخصوص اقدامات ارزشمند و تاثیرگذار رسانه ملی در تهیه، تولید و پخش برنامه‌های وزین و متنوع ایام هفته مبارک شجره طیبه بسیج که اثرات مثبت و سازنده‌ای در بین آحاد مردم بخصوص نسل جوان داشته و رایحه دل‌انگیز و معطر تفکر و فرهنگ بسیجی و مقاومت، ایثار و شهادت را در جامعه پراکنده نمود تقدیر و تشکر می‌نمایم.

توفیق روز افزونتان را در تحقق اهداف متعالی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) و حاکمیت ارزش‌های والای اسلامی از بارگاه حق تعالی خواستارم.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین