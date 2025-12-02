در نخستین جشنواره جهادگران علم و فناوری مراغه از چهل نخبه علمی و فناوری و مخترع بسیجی شهرستان تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در جشنواره جهادگران علم و فناوری مراغه ضمن پاسداشت تلاش‌های نخبگان علمی، دستاورد‌های فناورانه و اختراعات برتر بسیجیان معرفی و از مخترعان، مبتکران و برندگان علمی بسیج تجلیل شد.

سرهنگ یحیی حیدری فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:جهاد علمی از ضرورت‌های پیشرفت کشور و زمینه ساز نخبه پروری و دستیابی به فناوری‌های روز دنیا است.

وی افزود:به منظور خود کفایی و قطع وابستگی به دیگر کشور‌ها تلاش نخبگان، دانشگاهیان و فناوران یک ضرورت اساسی است



سرهنگ حیدری اضافه کرد: جوانان نخبه با بهره‌گیری از استعداد و هوش خود می‌توانند نیاز‌های کشور به فناوری‌های روز دنیا را تامین کنند.

گفتنی است در پایان از جهادگران علم و فناوری مراغه تجلیل و قدردانی شد.