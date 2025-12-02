پخش زنده
فرماندار چهاربرج گفت: احیای هنر صنعت فرش دستبافت راهی مطمئن برای حفظ معیشت و ایجاد اشتغال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ صمدی در نشست بررسی مشکلات تعاونیهای فرشبافان این شهرستان، بر اهمیت احیای صنعت فرشبافی و حمایت از تعاونیها تأکید کرد.
فرماندار چهاربرج با اشاره به تأثیر خشکسالیهای اخیر بر زندگی مردم، فرشبافی را فرصتی مناسب برای تأمین معیشت خانوارها دانست و گفت: احیای این صنعت و انتقال آن به نسلهای جدید ضروری است و باید از مهارت و تجربه موجود در منطقه حداکثر استفاده شود.
وی همچنین با یادآوری سابقه دیرینه این شهرستان در تولید فرش دستباف، حمایت از صنایع کوچک، مشاغل خانگی و بانوان را از اولویتهای اصلی دولت عنوان کرد و افزود: فرش دستباف ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال دارد و فرمانداری از توسعه این حوزه پشتیبانی خواهد کرد.
در این نشست، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکارهای حمایتی از جمله تسهیلات، آموزشها و برنامههای توانمندسازی تعاونیها را تشریح و بر اهمیت بازاریابی، تأمین مواد اولیه و فروش محصولات تأکید کرد.