استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ستاد تسهیل باید به نهادی موثر در رفع مشکلات تولید کنندگان تبدیل شود بر ضرورت اجرای دقیق و مرحله به مرحله مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد:مصوبات این ستاد باید با نگاه تسهیل گری و رویکرد مانع‌زدایی همراه با همکاری و هم افزایی تمامی اعضا اجرایی شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بدون تاخیر و مشکل به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه‌های سه‌شنبه‌های اقتصادی و جمعه‌های کاری به‌عنوان دو محور مهم تحرک بخشی به اقتصاد استان گفت:برای هدف‌گذاری این برنامه‌ها، استقبال عملی از سرمایه گذاران، حل مشکلات واحد‌های تولیدی و پشتیبانی میدانی از طرح‌های توسعه و سرمایه گذاری لازم است دستگاه‌ها با حضور فعال خود برنامه‌های اجرایی خود را به‌ صورت عملیاتی دنبال کنند.

وی بر ضرورت ارائه گزارش‌های جامع و مستند از عملکرد دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: دبیرخانه ستاد با همکاری اعضای کارگروه، گزارشی دقیق از میزان تحقق مصوبات سه‌شنبه‌های اقتصادی تهیه کند گزارشی که شامل مصوبات اجرا شده، مصوبات در حال اجرا و نیز مواردی باشد که به هر دلیلی عملیاتی نشده‌اند تا تصمیم گیری‌های آتی بر اساس اطلاعات صحیح و کامل انجام گیرد.

سرمست با اشاره به سفر وزرا، اعضای هیئت دولت و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به آذربایجان شرقی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نتایج و دستاورد‌های این سفر‌ها را در حوزه‌های تخصصی خود احصا کرده و در جلسات ستاد ارائه دهند.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: پیگیری مصوبات این سفر‌ها یک اولویت مهم برای استان است و باید اطمینان حاصل شود که وعده‌های داده شده به مردم به نتیجه می‌رسد.

وی با بیان اینکه مطالبه گری یکی از شاخصه‌های اصلی مدیریت موفق است تاکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید روحیه مطالبه گری را در مجموعه‌های خود تقویت کنند. انتظار می‌رود مدیران با جدیت از دستگاه‌های مرتبط، اجرای تعهدات و وعده‌ها را مطالبه کنند تا فرصت‌های ایجاد شده برای استان به‌ویژه در جریان سفر وزرا به نتایج ملموس در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای شتاب بخشی به روند رفع موانع تولید شد و افزود: تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران رکن اصلی اقتصاد استان هستند و حمایت از آنها باید در صدر اولویت‌های تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.