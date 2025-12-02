استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ستاد تسهیل باید به نهاد موثر برای رفع مشکلات تولیدکنندگان تبدیل شود
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ستاد تسهیل باید به نهادی موثر در رفع مشکلات تولید کنندگان تبدیل شود بر ضرورت اجرای دقیق و مرحله به مرحله مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد:مصوبات این ستاد باید با نگاه تسهیل گری و رویکرد مانعزدایی همراه با همکاری و هم افزایی تمامی اعضا اجرایی شود تا بنگاههای اقتصادی بتوانند بدون تاخیر و مشکل به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامههای سهشنبههای اقتصادی و جمعههای کاری بهعنوان دو محور مهم تحرک بخشی به اقتصاد استان گفت:برای هدفگذاری این برنامهها، استقبال عملی از سرمایه گذاران، حل مشکلات واحدهای تولیدی و پشتیبانی میدانی از طرحهای توسعه و سرمایه گذاری لازم است دستگاهها با حضور فعال خود برنامههای اجرایی خود را به صورت عملیاتی دنبال کنند.
وی بر ضرورت ارائه گزارشهای جامع و مستند از عملکرد دستگاهها تاکید کرد و افزود: دبیرخانه ستاد با همکاری اعضای کارگروه، گزارشی دقیق از میزان تحقق مصوبات سهشنبههای اقتصادی تهیه کند گزارشی که شامل مصوبات اجرا شده، مصوبات در حال اجرا و نیز مواردی باشد که به هر دلیلی عملیاتی نشدهاند تا تصمیم گیریهای آتی بر اساس اطلاعات صحیح و کامل انجام گیرد.
سرمست با اشاره به سفر وزرا، اعضای هیئت دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به آذربایجان شرقی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند نتایج و دستاوردهای این سفرها را در حوزههای تخصصی خود احصا کرده و در جلسات ستاد ارائه دهند.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: پیگیری مصوبات این سفرها یک اولویت مهم برای استان است و باید اطمینان حاصل شود که وعدههای داده شده به مردم به نتیجه میرسد.
وی با بیان اینکه مطالبه گری یکی از شاخصههای اصلی مدیریت موفق است تاکید کرد: مدیران دستگاهها باید روحیه مطالبه گری را در مجموعههای خود تقویت کنند. انتظار میرود مدیران با جدیت از دستگاههای مرتبط، اجرای تعهدات و وعدهها را مطالبه کنند تا فرصتهای ایجاد شده برای استان بهویژه در جریان سفر وزرا به نتایج ملموس در حوزه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری منجر شود.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان خواستار همکاری بیشتر دستگاهها برای شتاب بخشی به روند رفع موانع تولید شد و افزود: تولیدکنندگان و سرمایهگذاران رکن اصلی اقتصاد استان هستند و حمایت از آنها باید در صدر اولویتهای تمامی دستگاهها قرار گیرد.