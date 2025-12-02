دبیر کمیته ضدتروریسم سازمان شانگهای مطرح کرد؛
ایران تجربه بسیار کلاسیکی در مبارزه با تروریسم دارد
دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای گفت: ایران تجربه بسیار کلاسیک در مبارزه با تروریسم دارد و این سازمان از درخواست این کشور برای انتقال تجربیات خود به سایر اعضا استقبال و حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ژنرال سرگئی کیسانین در حاشیه نشست خبری رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت:سازمان همکاریهای شانگهای برای انجام واکنش مشترک در برابر تروریسم تشکیل شد و آن را ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای نامگذاری کردند.
وی با بیان ساختمان مرکزی و ستاد این ساختار در تاشکند ازبکستان قرار دارد اظهار کرد: در این ساختار و کمیته اجرایی نمایندگان ۱۰ کشور عضو این سازمان به ویژه نمایندگان یگانها و نهادههای ذیصلاح شرکت فعال دارند.
دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای گفت: در ابتدای تاسیس این ساختار یکسری یادداشتها و تفاهمنامههایی در خصوص نحوه همکاری و حمایت کشورها در صورت برخورد یکی از کشورهای عضو با پدیده تروریسم امضا شد تا بقیه کشورها نیز با برگزاری رزمایشها و رویدادهای مشترک به صورت عملی موافقت کردند.
ژنرال کیسانین ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه این سازمان در صورتی که یک کشور با تهدیدهای تروریستی مواجه شود از طریق کمیته اجرا یا به صورت مستقیم با ارسال نامه برای یک کشور عضو این سازمان درخواست اعزام یگانهای ویژه برای کمک به رفع این مشکل و تهدید میکند.
وی با اشاره به رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در منطقه آذربایجان شرقی یادآور شد: این رزمایشهای مشترک تمرینی برای مواجهه با شرایط بحران است که میتواند برای یک کشور به وجود آید.
دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریسم سازمان همکاریهای شانگهای با بیان اینکه ۱۳ آذر رزمایش اصلی به صورت عملیاتی برگزار میشود گفت:در این رزمایش تاکتیکها و سناریوهای مختلفی ارائه میشود تا آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدیدی به فراهم شود.
ژنرال کیسانین افزود: با شبیه سازی و مدل سازی از سوی ستاد عملیاتی مشترک رزمایش طراحی و به یگانهای عملیاتی ارائه میشود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در پایان نیز تجارب این رزمایشها جمع آوری و پالایش و در جلسات سازمان منتشر میشود.